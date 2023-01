Wenn der Lift ausfällt: Mega-Ski-Stau in Damüls

Das perfekte Skiwetter am Sonntag lockte zahlreiche Wintersportler auf die Piste.

Strahlender Sonnenschein, perfekte Schneebedingungen - der vergangene Sonntag war ein Skitag, wie aus dem Bilderbuch. Zahlreiche Wintersportler zogen ihre Schwünge auf den Pisten im Land, in Damüls verbrachten einige aber auch viel Zeit am Skilift-Eingang.

Der große Andrang auf die Skigebiete sorgte am Sonntagabend aber auch für Verkehrsprobleme. Auf den Straßen im Bregenzerwald in Richtung Rheintal kam es am späten Nachmittag teilweise zu Staus.