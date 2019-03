Wenn der Funken im eigenen Garten steht

Zwölfte Auflage des Funkens Götzis-Dorf.

Götzis. Ein großer Funken im eigenen Garten. Geht nicht? Geht sehr wohl und dass schon seit bereits zwölf Jahren im Garten der Familie Oberhauser. Aus einer Idee und einem bescheidenen kleinen Anfang, entstand im Lauf der Jahre ein echter Geheimtipp für Liebhaber gepflegter und gediegener Funkenatmosphäre. Bereits seit mehreren Tagen waren die Mitglieder der Funkenzunft rund um das Brüderpaar Lucas (Präsident) und Kevin Oberhauser (Vizepräsident) mit dem Aufbau des erneut prachtvollen Funkens im eigenen Garten beschäftigt. So mancher Besucher des Abends munkelte, in Lustenau habe man zwar den größten Funken, in Götzis aber den schönsten.