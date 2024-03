"Wenn das im Tunnel passiert wäre, hätte es verheerend enden können"

Wohnwagen stürzte in Graben nach dem Achraintunnel auf der Schwarzacher Seite.

Ein Vorfall sorgte am Samstagnachmittag für Aufregung in Schwarzach, als sich ein Wohnwagen von seinem ziehenden Pkw löste und in den Graben geriet. Das Paar meint zu dem Unfall: "Wir hatten Glück im Unglück!"

Am Samstag, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich nach dem Achraintunnel bei Schwarzach ein nicht alltäglicher Unfall.