Wenn aus Spaß Sucht wird ...

SUPRO-Leiter Andreas Prenn über digitale Medien und mit welchen Tricks die Games-Industrie unsere Kinder anlockt und nicht mehr loslässt.

Digitale Medien haben längst den Einzug in die eigenen vier Wände geschafft, sind oft allgegenwärtig und gehören inzwischen zum Alltag – nicht nur für Jugendliche. „Die meisten Jugendlichen kommen auf lange Sicht grundsätzlich damit klar und entwickeln die nötige Medienkompetenz. Andere hingegen entwickeln über die Zeit ein problematisches oder gar süchtiges Verhalten“, sagt Andreas Prenn im VOL.AT TV-Interview, der Leiter der SUPRO – dem Kompetenzzentrum des Landes Vorarlberg für Gesundheitsförderung und Prävention.

Video - Eltern als Vorbilder

Verändertes Freizeitverhalten

Video - Auswirkungen von "Distance Learning"

Prinzip: Belohnungssystem

Wenn ein Unternehmen wie Epic Games mit „Fortnite“ geschätzte 300 Millionen US-Dollar pro Monat verdient, möchte es auch sicherstellen, dass die Nutzer immer weiter spielen und das Angebot nicht wechseln. Dabei setzt die Industrie von Spiele-Herstellern und Sozialen Medien auf ein einfaches Prinzip: Das Belohnungssystem. Wenn der Mensch Freude oder Glück empfindet, wird das Denkorgan von Botenstoffen durchflutet, was für ein gewisses Wohlgefühl sorgt – oder sie in Sucht und tiefes Unglück stürze.

Video - Achtung vor In-App-Käufen bei Games

Kinder besonders gefährdet

Kinder und Jugendliche sind laut SUPRO-Leiter Prenn besonders gefährdet, langfristig ein schädliches oder süchtiges Verhalten zu entwickeln. Insbesondere dann, wenn sie im „realen Leben“ Probleme haben Freundschaften aufzubauen, wenig positive Rückmeldungen erhalten, ein niedriges Selbstwerterlebnis aufweisen und überdurchschnittlich viel Zeit in der virtuellen Welt verbringen. Es ist nicht leicht zu erkennen, ob jemand schon ein problematisches oder gar süchtiges Verhaltensmuster entwickelt hat. Aus diesem Grund bietet die SUPRO ein kostenloses, anonymes, telefonisches Beratungsangebot an, das Erziehungsberechtigten helfen soll, die Situation richtig einzuschätzen um gegebenenfalls ein vorhandenes Beratungsoder Hilfsangebot in Anspruch zu nehmen.