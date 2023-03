Weniger Unfälle und weniger Tote auf dem Bodensee

Die Gesamtunfallzahl auf dem Bondensee ist im Jahr 2022 insgesamt deutlich gesunken

Dies ergab die Auswertung der Unfallstatistik des Jahres 2022 durch die Leiter der See- und Wasserschutzpolizeien aus Lindau, Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Baden-Württemberg (Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen).

Der Anteil der Schiffsunfälle (107) an der Gesamtunfallzahl (133) liegt unter dem Vorjahresniveau.

Elf tödliche Unfälle

Schadenssumme

Sonstige Unfälle

Es wurden insgesamt neun sonstige Unfälle erfasst. Dies war ein Flugzeugabsturz mit einer toten Person, ein beim Slippen eines Bootes versunkener Pkw, Personen die von Land in den See stürzten, einen Sturz auf einem Fahrgastschiff und Beschädigungen an Booten durch Sturmereignisse, welche nicht im Zusammenhang mit einer Schiffsreise bzw. dem Schiffsbetrieb standen. Der Sachschaden belief sich auf ca. 144.000 Euro.