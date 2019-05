Weniger Spitalsaufenthalte in Vorarlberg sparen 83 Mio. Euro ein

Im Vergleich zu geographisch ähnlichen Bundesländern wird die positive Entwicklung deutlich. So hat Vorarlberg mit 80 spitalsbehandelten Unfällen pro Tag je 1.000 Einwohner, deutlich weniger als Tirol (104) oder Salzburg (128).

Die positive Entwicklung in Vorarlberg, im Vergleich zu Restösterreich, wirkt sich auch auf die Kosten für stationäre Aufenthalte in Krankenhäusern nach einem Unfall aus. Berechnungen zeigten, dass seit 1993 in Vorarlberg damit ca. 83 Millionen Euro eingespart werden konnten.