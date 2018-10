Weniger Familienbeihilfe für Menschen mit Behinderung

Wer rein von staatlichen Zuwendungen lebt, habe kein Anspruch auf eine erhöhte Familienbeihilfe. Dies trifft künftig nun auch Menschen mit Behinderung, Betroffene reagieren entzürnt.

Mit August wurde es jedoch erstmals auch auf Menschen mit Behinderung angewendet, welche 18 Jahre oder älter waren und die einer Arbeit in Behinderten-Werkstätten oder in Betrieben der Behindertenhilfe nachgehen. Neben einem Taschengeld für ihre Arbeit von bis zu 60 Euro im Monat leben diese meist von der Mindestsicherung – und bisher eben von der erhöhten Familienbeihilfe. Nun wurde die Familienbeihilfe mit obiger Begründung mehrmals verweigert, erklären Betroffenenvertreter.

Eine von Familienministerin Bonger-Strauß (ÖVP) vorgelegte und vom Familienausschuss abgesegnete Reparatur beinhaltet weiterhin, dass Menschen mit Behinderung die erhöhte Familienbeihilfe verlieren, wenn sie bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen oder in einer betreuten Einrichtung untergebracht sind, also von staatlichen Zahlungen leben. Der aktuelle Entwurf stelle jedoch sicher, dass eine Person mit Behinderung auch Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe habe, wenn diese Pflegegeld beziehe oder ein Teil des Unterhalts gedeckt ist. Rückwirkende Aberkennung der Familienbeihilfe wäre ebenfalls möglich, den Betroffenen würden dann hohe Rückzahlungen drohen.

Die Betroffenen selbst erfahren aus den Medien von den Kürzungen, kritisiert Claudia Niedermair vom Verein “Integration Vorarlberg”. Der Verein setzt sich seit Jahrzehnten für ein gemeinsames Leben und Lernen von Menschen mit und ohne Behinderung ein. Detaillierte Unterlagen, was auf die Familien zukommt, seien noch nicht verfügbar.

Integration Vorarlberg: “Unkenntnis, Verachtung und Geringschätzung”

Niedermair betont, dass Menschen mit Beeinträchtigungen seit langem um ein persönliches Budget kämpfen, um ein selbst- oder zumindest mitbestimmtes Leben mitten in der Gesellschaft zu führen. Diese Teilhabe sehe auch die Verfassung und die UN-Behindertenrechtskonvention vor. “Das Herumbasteln und Kürzen an einer kleinen Stellschraube, in diesem Fall der erhöhten Kinderbeihilfe , kann von Betroffenen nur als Unkenntnis, Verachtung und Geringschätzung ihrer herausfordernden Lebenssituation verstanden werden. Bittere Erinnerungen werden wach – mit dem Sparen bei ‘unnützen’ Menschen als erstem Schritt hätte unsere Gesellschaft wohl genügend Erfahrung gesammelt, müsste man meinen”, findet die Vereinsobfrau harte Worte.