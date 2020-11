Weniger Fälle am Samstag - Sonntag mit 10 Neuinfektionen

Der Samstag ging mit einem neuerlichen Rückgang der aktiven Coronafälle in Vorarlberg zu Ende. Mit Sonntagmorgen 8 Uhr wurden lediglich zehn Neuinfektionen gemeldet

116 Menschen sind Samstag in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet worden, Am Sonntagmorgen waren es zehn weitere. 207 Personen wurden am Samstag für genesen erklärt, am Sonntag bis 8 Uhr noch niemand.