Weniger arbeitslose Jugendliche in Vorarlberg

Arbeitslosenstatistik für den April: 3% weniger Arbeitslose in Vorarlberg. Etliche Einstellzusagen im Tourismus. Großes Problem in der Vermittlung sind die Arbeitslosen mit maximal Pflichtschulabschluss.

Das AMS Vorarlberg hat am Donnerstag die neuesten Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben. Verglichen mit dem Vorjahr zeigte auch der April einen spürbaren Rückgang bei den vorgemerkten Arbeitslosen in der Höhe von -307 Personen oder -3,0%. Mit 5,8% hat Vorarlberg die viertniedrigste Arbeitslosenquote im Bundesländervergleich. Somit lag die Arbeitslosenquote im Ländle wiederholt unter dem österreichweiten Schnitt von 7,3%. Österreichweit ging die Zahl an vorgemerkten Arbeitslosen im Vorjahresvergleich um 4,1% zurück, was einem Rückgang von -12.584 vorgemerkten Arbeitslosen auf 361.202 Personen entsprach.