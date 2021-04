Wenige Sekunden fehlten Rankler Ladies zum Erfolg

Im Heimspiel gegen Wr. Sportklub kassiert Rankweil in der 94. Minute den Ausgleich

Praktisch mit dem Schlusspfiff kassiert die stark ersatzgeschwächte Frauenmannschaft von FC RW Rankweil im ersten Heimspiel des Jahres gegen den Wr. Sportklub noch den 1:1-Ausgleich. Natalie Steiner zerstört mit dem Tor in der 94. Minute den Heimerfolg der Rot-Weißen. Das vierte Saisontor von Stürmerin Selma Kajdic war zuwenig, dass die Schützlinge von Trainer Dursun Kaya siegte. Standardkeeperin Michaela Flatz wurde in der 83. Minute als Feldspielerin eingewechselt, die 14-jährige Elena Rickert stand bei Rot-Weiß wieder zwischen den Pfosten. Rankweil steckt sogar noch im Abstiegskampf, sechs Zähler beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Neusiedl am See.