Wendler's Freundin ist verzweifelt: "Ich bin planlos"

Seit den kontroversen Aussagen des Wendlers wurde es ruhig um die beiden Eheleute. Nach einigen wenigen Posts meldet sich die hübsche 21-Jährige wieder via Instagram-Video bei ihren Fans, wenngleich ein wenig verzweifelt.

"Ich bin planlos"

Mit "Welcome back" begrüßt Laura Wendler ihre Instagram-Community in der Story. Perfekt gestylt und geschminkt sitzt sie in ihrem Ankleidezimmer und erzählt, dass sie alles "neu sortieren muss", während sie eine Shopper-Tasche von Louis Vuitton in den Händen hält.