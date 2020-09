Wende im Fall Messi? - Ein simples "Si" sorgt für Aufregung

Ein Wort mit zwei Buchstaben reicht aus, um die Spekulation um das Scheitern der Wechsel-Pläne von Lionel Messi gehörig anzuheizen und die Fußballwelt erneut aufzuschrecken.

Auf dem Weg in eine Park-Garage in Barcelona wurde dem merklich genervten Vater und Manager des sechsfachen Weltfußballers vom FC Barcelona am Donnerstag ein "Si" ("Ja") entlockt und entsprechend interpretiert.