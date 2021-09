Wen wählt Deutschland? Das sagt der Experte

Am Sonntag wählt Deutschland einen neuen Kanzler, das Rennen ist aktuell noch nicht entschieden. Markus Rhomberg sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Kandidaten und seine Einschätzung.

Nach 16 Jahren gibt Angela Merkel ihr Amt als deutsche Bundeskanzlerin ab. Am Sonntag wählt Deutschland ihren Nachfolger, noch hat sich kein klarer Favorit herauskristallisiert. Für Prof. Dr. Markus Rhomberg, Geschäftsführer der Internationalen Bodensee-Hochschule IBH, ist der Wahlkampf zwar spannender als erwartet, jedoch auch sehr unübersichtlich, wie er in "Vorarlberg LIVE" sagt. "Das ist blöd für die Wähler und die Partei, aber für Experten ein gefundenes Fressen."

In Deutschland gebe es in diesem Jahr eine "Richtungswahl", die vermutlich auch eine neue Koalition bringen wird, so Rhomberg.