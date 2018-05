Weltnichtrauchertag: Das könnten sich Raucher alles leisten

Eine Schachtel Zigaretten kostet in Österreich durchschnittlich 5,20 Euro. Was also kann man sich leisten, wenn man nicht täglich eine Schachtel verqualmt? Genau das zeigt Euch Redakteurin Sara heute zum Weltnichtrauchertag.

Tabakrauch enthält mehrere tausend Substanzen. Neben Nikotin und Kohlenmonoxid auch eine Vielzahl krebserregender Stoffe und trotzdem wird er genossen, der Glimmstängel, denn eben jenes genannte Nikotin macht süchtig. Laut Experten ist das Suchtpotential des Tabakrauchens vergleichbar mit dem von Heroin.