Weltmeistertitel Nummer vier und fünf plus Silber

Das Multitalent Magdalena Egger aus Lech holt Gold in der Abfahrt und Super G und wird Zweite in der Kombination. Olivier holt WM-Bronze.

Der Siegeszug der talentierten Vorarlberger Alpinski-Läuferin Magdalena Egger aus Lech hält an. Die 21-Jährige gewann nach der Junioren-WM-Abfahrt auch den Super-G in Panorama (Kanada) und holte damit bereits ihre sechste WM-Medaille im Juniorenbereich, fünf davon in Gold. Mit Bronze für die Vorarlbergerin Victoria Olivier (+0,71 Sek.) ging eine weitere Medaille an Österreich, Silber holte die US-Amerikanerin Ava Sunshine Jemison (+0,45). In der Kombination wurde Magdalena Egger am Sonntag sensationell Zweite.