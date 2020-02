Robinson feierte in Kranjska Gora 2. RTL-Sieg

Die Neuseeländerin Alice Robinson hat am Samstag im Riesentorlauf in Kranjska Gora ihren zweiten Weltcupsieg gefeiert.

Liensberger macht Sprung nach vorne

Katharina Liensberger landete mit 2,22 Sekunden Rückstand als beste Österreicherin an der elften Stelle. Nach dem ersten Durchgang lag Liensberger noch auf Rang 24. Mit einer beherzten Fahrt im zweiten Durchgang schaffte die Vorarlbergerin noch einen ordentlichen Sprung nach vorne. "Ich habe gewusst, dass es besser geht und bin befreit gefahren. Ich habe die Ski laufen lassen und darauf kommt es auch an", meinte Liensberger nach der zweitbesten Laufzeit in der Entscheidung.