Weltmeisterin startet beim Trans Vorarlberg Triathlon

Schweizerin Daniela Ryf bei der achten Auflage von Bregenz nach Lech dabei

Weltbeste Triathletin startet in Vorarlberg! Trans Vorarlberg Triathlon für Daniela Ryf als Generalprobe für Titelverteidigung Hawaii & WM!

Anmeldungen noch bis Montag 19. August möglich!

Die vierfache Hawaii Siegerin und Ironman Kärnten Dominatorin Daniela Ryf (SUI) hat heute bekanntgegeben, dass sie an der achten Auflage des Trans Vorarlberg Triathlon am Sonntag 25.08.2019 an den Start gehen wird!

Der Trans Vorarlberg Triathlon „presented by THE HEIMAT“ erhält in diesem Jahr nochmals eine ganz besondere Aufwertung. Die Schweizerin Daniela Ryf, aktuell die weltbeste Mittel (70.3) & Langdistanz-Triathletin, hat heute ihre Nennung zum Event abgegeben. Ryf die 4-fache Weltmeisterin über die Mitteldistanz (70.3) ist, und mittlerweile zum vierten Mal in Folge den Ironman Hawaii gewonnen hat, wird am 25. August erstmals bei einem Triathlon in Vorarlberg an den Start gehen. Wenn Daniela Ryf bei einem Event an den Start geht, ist sie kaum zu schlagen. Und dies sowohl über die Langdistanz, wie auch über die Mitteldistanz (70.3).

Generalprobe für 70.3 Weltmeisterschaften in Nizza!

Der Start beim Trans Vorarlberg Triathlon ist für die sympathische Schweizerin die Generalprobe ihrer Titelverteidigung bei der 70.3 Weltmeisterschaft, welche am 07. September in Nizza stattfindet. Am 12. Oktober wird Ryf dann in Kailua-Kona ihren fünften Hawaii Titel in Folge angehen.

Statement Daniela Ryf: „Ich freue mich darauf das vierte Rennen der Spirit Triathlon Series bei den österreichischen Meisterschaften, dem Trans Vorarlberg Triathlon, mit meinen Teamkollegen Daniela_Ryf_Birds zu bestreiten!“

Schulter an Schulter mit Daniela Ryf – Anmeldungen noch bis 19. August möglich!

Bereits 500 Einzelathleten und Athletinnen haben sich registriert. Dazu 100 Staffelteilnehmer, sowie die Kids am Kidsathlon. Bis kommenden Montag 19. August um 23.59 Uhr können sich Einzel- und Staffelathleten anmelden.

Anmeldung und aktuelle Startliste: https://transvorarlberg.at/anmeldung/

Informationen Spirit Triathlon Series: www.spiritmultisport.com/en/leagues/europe

Action für die Kids beim „Vorarlberg bewegt“ KidsAthlon am Samstag 24. August!

Alle Kids mitmachen beim „Vorarlberg bewegt“ KidsAthlon am Samstag im Bregenzer Strandbad ab 14.30 Uhr. Hier geht’s zur Anmeldung – mitmachen und Spaß haben: www.vorarlbergbewegt.at

Vita Daniela Ryf:

Name: Daniela Ryf

Spitzname: Angry Bird

Geburtstag: 29. Mai 1987

Wohnort: Feldbrunnen (Schweiz)

Größten Erfolge: 4x Siegerin Ironman Weltmeisterschaft Hawaii

4x Siegerin Ironman 70.3. Weltmeisterschaft

Siegerin Ironman Kärnten 2019

13 Siege Langdistanz

Zeitplan Trans Vorarlberg Triathlon:

Samstag, 24. August 2019

Vorarlberg bewegt KidsAthlon

Start ab 14.30 Uhr im

Strandbad Bregenz

Kinder zwischen 3 und 12 Jahren



Sonntag, 25. August 2019

Trans Vorarlberg Triathlon presented by THE HEIMAT

Start Einzelstarter: 8.00 Uhr Bregenz Strandbad

Start Staffelstarter: 8.05 Uhr Bregenz Strandbad

Zieleinlauf: ab 11.30 Uhr Lech, Schlosskopfparkplatz

Anschließend Siegerehrungen