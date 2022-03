Weltmeister Verstappen holt sich Sieg in Saudi Arabien

Nach einem harten Kampf mit Charles Leclerc holte sich Weltmeister Max Verstappen in Dschidda seinen ersten Saisonsieg. Sainz im Ferrari holte Rang 3.

Virtual Safety Car bringt Spannung zurück

In weiterer Folge drehte Leclerc souverän knapp vor Verstappen seine Runden an der Spitze. In der 38. Runde blieb Ricciardo auf der Strecke stehen, wodurch das virtuell Safety Car für kurze Zeit in Kraft trat. Nach dem Restart war Max Verstappen wieder deutlich näher am Ferrari-Pilot dran und brachte die Spannung zurück ins Rennen. Nach einem kurzen Führungswechsel verschaffte sich Leclerc nach einem Fehler des Weltmeisters wieder etwas Luft.