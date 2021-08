Weltmeister kommen zum Reitturnier nach Langenegg

Der Rfv Bregenzerwald will im kommenden Jahr 2022 neben dem Springreiten auch das Kutschenfahren und die Dressur in den Bewerb einbeziehen.

Das dreitägige Reit- und Springturnier vom RFV Bregenzerwald ist schon wieder Geschichte. Die Teilnehmer aus dem In- und Ausland haben Pferdesport vom Feinsten den vielen Besuchern geboten. Das Turnier auf der wunderschönen Pferdesportanlage in Langenegg im Bregenzerwald ist ein wahres Familienfest. Die moderne Anlage bietet beste Voraussetzungen für die Athleten und die spezielle Atmosphäre ist schon was ganz Besonderes.

Allerdings denkt der rührige Klub mit seinen vielen freiwilligen Helfern schon an die Zukunft. Wie RfV Bregenzerwald Obmann Oliver Salzmann schon verriet: „Wir wollen neue Wege bestreiten. Im kommenden Jahr sollen auch das Kutschenfahren und die Dressur in die Wettbewerbe aufgenommen werden um was Großes einzuleiten. Den Zuschauern wollen wir noch mehr Amateursport in Langenegg bieten“. Dann sind auch Starts von Weltmeister und Europameister wohl garantiert. Es wird eine sportliche Aufwertung.