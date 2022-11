Weltmeister Frankreich startet mit deutlichem Sieg

Frankreich gewinnt nach 0:1-Rückstand gegen Australien am Ende noch klar mit 4:1. Doppeltorschütze Giroud hatte daran maßgeblichen Anteil.

Am dritten Tag der Fußball-WM in Katar griff erstmals der Titelverteidiger ins Geschehen ein, Frankreich traf auf Australien. Trotz zahlreicher namhafter Ausfälle (zuletzt Weltfußballer Karim Benzema) gelten die Franzosen aufgrund eines unglaublich gut besetzten Kaders bei vielen Experten erneut als Favorit auf den Titel. Nachdem zuletzt die letzten drei amtierenden Weltmeister jeweils ihr Auftaktspiel verloren und bereits in der Gruppenphasen scheiterten, wollten "Les Bleus" diesem Trend beginnend mit der heutigen Partie entgegenwirken.

Früher Schock

Der Start verlief dann allerdings so gar nicht nach dem Geschmack von Trainer Didier Deschamps. Goodwin brachte den Underdog nach neun Minuten in Front und zu allem Überfluss musste Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez zudem mit Verdacht auf eine schwere Verletzung - diese hatte er sich umittelbar vor dem Gegentreffer ohne Fremdeinwirkung zugezogen - ausgewechselt werden.

Französischer Doppelschlag

Es dauerte dann doch fast 20 Minuten, ehe Frankreich offensiv so richtig in Erscheinung treten sollte. Dies tat der amtierende Weltmeister dann allerdings in überaus effizienter Art und Weise. Zunächst glich Rabiot per Kopf aus (27.), fünf Minuten später brachte Giroud mit seinem 50. Länderspieltor seine Mannschaft sogar mit 2:1 in Front. Der Routinier profitierte dabei von einem unnötigen Ballverlust der Australier nahe deren eigenen Sechzehners.

Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Katakomben, auch weil Mbappe eine große Chance aufs 3:1 ausließ und weil der Australier Irvine mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte.

Weiterer Doppelschlag

Viel Leerlauf gab es zunächst nach Wiederbeginn, ehe die Franzosen gut 25 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einmal einen Gang zulegten. Zunächst traf Mbappe zum 3:1 (68.) und erneut dauerte es dann nur wenige Minuten bis zum nächsten Torjubel in blau. Zum zweiten Mal an diesem Abend bugsierte Giroud die Kugel ins Netz (71.), der damit im Übrigen mit dem französischen Rekordtorschützen Thierry Henry gleichziehen konnte (51 Länderspieltore).

Nun offenbarte sich doch noch ein recht deutlicher Klassenunterschied, in Halbzeit zwei wirkten die kämpferischen "Socceroos" in vielen Situationen überfordert. Es blieb am Ende beim 4:1-Erfolg der "Equipe Tricolore", die damit zumindest den zuletzt bestehenden "Weltmeister-Fluch" überwinden und das Auftaktspiel für sich entscheiden konnten.