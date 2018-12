Weltmeister-Duo feiert Turniersieg zum Jahresabschluss

Die Höchster Radballweltmeister Patrick Schnetzer/Markus Bröll beendeten die Saison 2018 mit einem Turniersieg.

Beim Traditionsturnier in Filderstadt/Plattenhardt bei Stuttgart um den „Fritz Mack Preis“ gewannen sie das mit den deutschen Top-Teams und von der Schweizer mit dem RS Altdorf besetzte Turnier überlegen und ohne Punkteverlust. Beeindruckend der Gewinn der Vorrundengruppe mit einem Torverhältnis von 36:16. Herausragend dabei der neuerliche Erfolg gegen die Vizeweltmeister 2018 vom RMC Stein (8:6), es war das gleiche Ergebnis wie beim WM-Finale 2018.

Im nach dem Weltcup-Modus ausgetragenen Turnier trafen die Höchster im Halbfinale auf das Team vom RS Altdorf/Schweiz, Roman Schneider/Paul Looser, gewannen 5:3 und standen so im Finale. Altdorf wurden an der WM 2018 in Lüttich Dritte.