Weltladen lädt zur „Benefizfahrt“ zum Weihnachtsmarkt nach Biberach

Das Team des Weltladens Leiblachtal lädt zur traditionellen „Benefizfahrt“ im Advent. In diesem Jahr geht es zum Weihnachtsmarkt nach Biberach.

Das Team des Weltladens Leiblachtal lädt zur traditionellen „Benefizfahrt“ im Advent. In diesem Jahr geht es zum Weihnachtsmarkt nach Biberach. ©Schallert

Das Team des Weltladens Leiblachtal lädt zur traditionellen „Benefizfahrt“ im Advent. In diesem Jahr geht es zum Weihnachtsmarkt nach Biberach. ©Schallert

Lochau. In diesem Jahr führt die traditionelle „Weihnachtsmarkt-Benefizfahrt“ nach Biberach, um dort in geselliger Runde den sehr schönen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 13. Dezember, um 9.30 Uhr beim Weltladen – Abfahrt ist um 10 Uhr.

Zu dieser Fahrt lädt der Weltladen Leiblachtal in Zusammenarbeit mit Hehle-Reisen als willkommener Sponsor auch in diesem Jahr alle Leiblachtaler herzlich ein. Der Fahrpreis beträgt 25 Euro, der Reinerlös kommt dem Weltladen zugute.

Das Programm

09.30 Uhr Treffpunkt Roter Platz

mit Prosecco-Empfang und belegten Laugenstängel

10 Uhr Abfahrt

17 Uhr Rückfahrt

So kann noch problemlos auch das Adventkonzert des Musikvereines besucht werden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Anmeldungen:

Weltladen Leiblachtal Tel. 05574 48070