Weltkriegsschäden in Polen mit 1,3 Billionen Euro beziffert

Ein polnisches Gutachten schätzt die von Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden im Land auf mehr als 1,3 Billionen Euro.

Dies teilte der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland für den "enormen Schaden bis heute". Kaczynski hatte zuvor angekündigt, dass die Entscheidung dafür noch heute getroffen werden solle.