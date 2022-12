"Weltfremde Ansichten": AK-Chef Heinzle über die FMA

Als „weltfremd“ kritisiert AK-Präsident Bernhard Heinzle die Haltung der Finanzmarktaufsicht (FMA) zum Thema Wohnbauförderung NEU in Vorarlberg. „Einerseits sekkiert die FMA Wohnungswerber, andererseits hat sie in der Vergangenheit jeden Bankenskandal verlässlich verschlafen“, ärgert sich Heinzle.

Mit neuen Richtlinien in der Wohnbauförderung will das Land jenen helfen, die die Kreditraten für einen Immobilien-Kredit zahlen können, aber die von den Banken geforderten Eigenmittel (20 Prozent des Wohnungspreises) nicht haben. Sie würden künftig ein zinsloses Darlehen in der Höhe von maximal 25.000 Euro erhalten. Die Banken sollten dieses Geld als Eigenmittel bei der Kreditvergabe anrechnen.