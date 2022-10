Weltbekannte Betrügerin aus dem Gefängnis entlassen

Anna Sorokin wurde als falsche Millionenerbin weltberühmt und 2019 zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Mittlerweile wurde ihr Leben nicht nur in einer Netflixserie verfilmt, sondern sie ist auch wieder auf freiem Fuß – mehr oder weniger.

Vom Dorf in die New Yorker High Society

Geschickte Selbstvermarktung

Der Weg in die Freiheit

Im Februar 2021 kam sie schließlich frei, landete wegen eines überzogenen US-Visums aber nach nur sechs Wochen wieder hinter Gittern, da sie sich weigerte, das Land zu verlassen. Seitdem saß sie in Abschiebehaft, in der sie übrigens auch Geld machte: Sie ließ ihre selbstgezeichneten Bilder in New York ausstellen und verdiente sich auch mit skurillen Souvenirs wie signierter Unterwäsche etwas dazu. Einer geplanten Abschiebung war sie zuletzt entgangen und nach einer Kautionszahlung durfte sie nun den Knast verlassen. Vollkommen frei ist sie damit allerdings nicht: Sie steht in New York unter Hausarrest und wird per elektronischer Fußfessel überwacht. Außerdem gilt für sie ein Social-Media-Verbot.