Welt Vegan Tag - Veganer trifft auf Fleischeslust

Florian ist seit 6 Jahren überzeugter Veganer und Jogi ist seit er denken kann Fleischliebhaber. Einfache Fragen, komplett unterschiedliche Essgewohnheiten und zwei Menschen die eigentlich garnicht so verschieden sind im VOL.AT Interview.

Auf der anderen Seite steht Jogi aus dem Bregenzerwald. Er besitzt seit 2017 einen Delikatessen Laden in Bezau, in diesem dreht sich alles um die Fleischeslust. “Ich liebe Fleisch. Es ist so pur und dadurch so vielseitig. Fleisch ist für mich ein Genussmittel. Hauptspeise. Tradition.” So beschreibt der Bregenzerwälder seine große Leidenschaft.