Welt-Schlaganfalltag: Die "Stroke Unit" des LKH Feldkirch

Der Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache in den westlichen Industrienationen. In Vorarlberg werden rund 60 Prozent in der Schlaganfall-Einheit am LKH Feldkirch behandelt, auch mit neuen Behandlungsmethoden.

Jährlich erleiden etwa 24.000 Österreicher, davon rund 1.000 Vorarlberger einen Schlaganfall. Bei der Behandlung gilt dabei “Time is brain – Zeit ist Hirn”, die schwersten Fälle werden in der speziell geschaffenen “Stroke Unit” des LKH Feldkirch versorgt. Die Entscheidung, welche Patienten an die Stroke Unit gebracht werden und welche nicht, fällt entweder bereits durch die Notärzte am Ort des Auftretens des Schlaganfalls oder in den Notfallaufnahmen der Krankenhäuser.

Meist reichen Medikamente Ein Schlaganfall entsteht meist durch ein Blutgerinnsel im Gehirn. Dieses verstopft eines oder mehrere Blutgefäße und verursacht so einen Sauerstoffmangel, welcher zum Hirninfarkt führt. Eine rasch einsetzende Behandlung kann das Ausmaß des Schadens am Gehirngewebe verringern. Meist reicht eine Infusionstherapie, bei der das Gerinnsel durch Medikamente aufgelöst wird. Bei jedem zehnten Schlaganfall muss die Verstopfung jedoch über Katheder entfernt werden, da das Gerinnsel zu groß ist.