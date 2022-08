Welt-Politik nimmt Abschied von einem "Mann des Friedens"

Die Welt-Politik richtet einen letzten Gruß an den ehemaligen sowjetischen Staatschef und Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow.

Biden: "Ein Mann mit einer bemerkenswerten Vision"

So kündigte etwa das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin an, ein Telegramm an die Familie des Verstorbenen zu schicken, in dem er sein "tiefstes Beileid" ausdrücke, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax Putins Sprecher Dmitri Peskow.