Welches ist das beste Freibad im Ländle?

WANN & WO möchte wissen, welche Freibäder die Vorarlberger am liebsten besuchen. Jetzt online auf VOL.AT abstimmen!

Wenn es darum geht, was ein gutes Freibad ausmacht, scheiden sich schnell mal die Geister. Je nach persönlichen Vorlieben sind nämlich verschiedenste Aspekte, wie Familienfreudlichkeit, Sportmöglichkeiten, Anreise, Preise, Wasser-Attraktionen, Rutschen, Veranstaltungen oder anderes ausschlaggebend dafür, in welches Bad man am liebsten geht. W&W hat zehn der beliebtesten Vorarlberger Freibäder ausgesucht und möchte nun von den Lesern erfahren, welches für sie der absolute Favorit im Ländle ist.