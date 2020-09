Welche Negativserie geht im Vorderlandderby zu Ende?

RW Rankweil hat fünf Mal nicht gewonnen, SC Röthis ist seit acht Partien sieglos

Der Liveticker vom Derby RW Rankweil vs SC Röthis

„Unter diesen schlechten Voraussetzungen ist nur einmal eine Ausnahme überhaupt zu spielen. Das ist für die Zukunft im Amateurfußball kein Zustand. Sogar die hohen Schirikosten müssen trotz ohne Einnahmen irgendwie aus der Vereinskasse bezahlt werden“, sagt RW Rankweil Sportchef Klaus Beiter . Das Vorderlandderby, zugleich auch das Kellerduell in der VN.at Eliteliga Vorarlberg findet am Sonntag um 16 Uhr vor behördlich genehmigten 500 Zuschauern im Gastrastadion statt.

Das vereinseigene Klubheim und der Wirtschaftsstand in der Südkurve bleiben geschlossen. Das hat es in Rankweil bei einem Heimspiel in all den hundert Jahren noch nie gegeben. Kein Gastronomiebetrieb gibt es im prestigeträchtigen Aufeinandertreffen vom Siebten Rankweil und dem Schlusslicht Röthis.

Die Rot-Weißen haben fünfmal in Folge verloren und ein Torverhältnis von 6:21 Toren in Kauf nehmen müssen. Insgesamt kassiert die Schießbude der Liga, RW Rankweil schon 33 (!) Gegentreffer in neun Partien. Röthis läuft seit acht sieglosen Begegnungen in dieser Saison immer noch dem ersten Erfolg hinterher. Bei den Röthnern ist Spielertrainer Mario Bolter wieder mit von der Partie. Trainer Dominik Visintainer darf nach seiner Rotsperre von zwei unbedingten Spielen nicht auf der Betreuerbank der Röthner Platz nehmen. Das Manko von Röthis: Erst neun Tore in acht Spielen erzielt und das erste Duell gegen Rankweil zuhause mit 1:3 verloren. Für Spannung ist aber auf alle Fälle gesorgt.