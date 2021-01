Weiterhin erhebliche Lawinengefahr

Abseits gesicherter Wege und Pisten ist aufgrund der Lawinengefahr weiterhin äußerste Vorsicht geboten.

Mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner, dem Vorarlberger Militärkommandanten Gunther Hessel und Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst hat Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstagnachmittag an einem der derzeit laufend stattfindenden Erkundungsflüge zur Beobachtung der Gefahrenlage in den Berggebieten des Landes teilgenommen.