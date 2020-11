Weiteres Vorgehen an den Schulen

Am Montagvormittag wird Bildungsminister Heinz Faßmann das weitere Vorgehen an Österreichs Schulen im Lockdown erläutern. VOL.AT berichtet live.

Schutzmaßnahmen an Schulen

Anders als im Frühjahr bleiben Kindergärten im Dienstag beginnenden Lockdown diesmal offen, auch Schulen werden nicht generell geschlossen. An Volks-, Mittel- und Sonderschulen sowie AHS-Unterstufen findet weiter Präsenzunterricht statt - aber "unter erhöhten Schutzmaßnahmen", wie das Bildungsministerium betont. Die rund 411.000 Schüler der AHS-Oberstufen, Berufsschulen und der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) müssen hingegen wieder ins Distance Learning.

Viele Parlamentsparteien und die Landeshauptleute hätten massiv darauf gedrungen, die Schulen diesmal während des Lockdowns offenzuhalten, betonte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei Ankündigung des zweiten Lockdowns am Samstag. "Wir werden daher versuchen, die Schulen offenzuhalten vorerst, müssen das aber in der nächsten Zeit evaluieren, um zu sehen, wie das Infektionsgeschehen dort ist." In absehbarerer Zeit werde man wissen, "ob sich das ausgeht", sagte er mit Blick auf die im Vergleich zum Frühjahr stärkere Öffnung von Schulen und Wirtschaft.