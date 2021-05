Weiterer Spitzenwert bei wöchentlichen Impfungen

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher meldet mehr als 19.100 COVID-19-Immunisierungen in vergangener Impfwoche von Mittwoch bis Sonntag.

„Es braucht jede einzelne Impfung, um die Pandemie endlich hinter uns zu lassen“. Das betont Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit Blick auf die Impfzahlen der zurückliegenden Woche. Von Mittwoch, 12. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, haben sich erneut über 19.100 Bürgerinnen und Bürger in Vorarlberg gegen das Coronavirus impfen lassen. „Ein weiterer Spitzenwert“, freut sich Rüscher. Zum Einsatz gekommen sind die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna. Erst am Montagabend (17. Mai) wird die aktuelle Impfrunde abgeschlossen. Rund 400 weitere Schutzdosen werden bis dahin verimpft sein, kündigt die Gesundheitsreferentin an.

Rund 14.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger erhielten in der abgelaufenen Impfwoche ihre erste Teilimpfung. An über 5.100 Personen ging die notwendige zweite Schutzdosis. Abgeschlossen wird die Impfrunde am Montagabend (17. Mai) mit rund 400 weiteren Schutzdosen. Immunisiert wurden bzw. werden wieder Menschen um die 50 Jahre sowie in Phase 2 bzw. 3 definierte Berufsgruppen, außerdem auch schon Jüngere und solche, die sich früh für eine Schutzimpfung registriert haben. An fünf Standorten wurde geimpft, neben Dornbirn und Bregenz in Nenzing, Bezau und Hirschegg. Es folgt nach Montag ein impffreier Tag, ehe am Mittwoch die Corona-Schutzimpfungen fortgesetzt werden, kündigt Landesrätin Rüscher an.