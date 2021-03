Weiterer Sicherheitsausbau im Ambergtunnel

Arbeiten starten am 15. März 2021 – keine Verkehrsbehinderungen während des Tages.

Mehr Sicherheit für täglich 32.000 Verkehrsteilnehmende: Die ASFINAG startet am 15. März mit Sanierungen und einem weiteren Sicherheitsausbau in beiden Röhren des Ambergtunnels. Die Arbeiten finden ausschließlich in den Nachtstunden statt. Von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens ist dafür jeweils eine Tunnelröhre für den Verkehr gesperrt. Mit einer Überleitung führt die ASFINAG den Verkehr einspurig im Gegenverkehr durch die jeweils andere Röhre. Wichtig dabei: Am Tag stehen beide Tunnelröhren mit zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung zur Verfügung.