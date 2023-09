Weiterer Anstieg bei Arbeitslosenzahlen im August

Die abkühlende Konjunktur treibt die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter in die Höhe.

5,3 Prozent plus in Vorarlberg

Damit stieg Arbeitslosigkeit zuletzt etwas weniger stark als im Juli, als gegenüber dem Vorjahr noch ein Plus von rund 14.000 Personen registriert wurde. Für AMS-Chef Johannes Kopf ist es aber noch zu früh, "hier schon eine Entwicklung in die richtige Richtung herauslesen zu können", wie er in einem Kommentar zu den aktuellen Arbeitsmarktdaten festhielt. So erhöhe sich die Arbeitslosigkeit vor allem im Baubereich, im Tourismus und in der Industrie.

Als positiv hob Kopf die Entwicklung in Tirol hervor, das eine rückläufige Arbeitslosenzahl inklusive AMS-Schulungsteilnehmer aufwies. Sie ging dort laut AMS zum Vorjahr um 4,2 Prozent zurück, wogegen es in allen anderen Bundesländern Zuwächse gab. Am stärksten fielen diese in der Steiermark (plus 5,4 Prozent), in Vorarlberg (plus 5,3 Prozent), in Wien (plus 4,3 Prozent) und in Oberösterreich (plus 4,1 Prozent) aus. Es folgten das Burgenland mit einem Plus von 3,6 Prozent, Salzburg mit 3,3 Prozent, und Kärnten mit 3 Prozent. In Niederösterreich war der Anstieg am geringsten (plus 2,3 Prozent).