Weitere Dämpfer für den EC Bregenzerwald

Die seit sieben Spielen sieglosen Wälder empfangen am Mittwoch die Fassa Falcons.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Cracks vom EC Bregenzerwald treten im Moment auf der Stelle. Weder in Wolkenstein, beim Antreten gegen den HC Gröden, noch in der samstägigen Heimpartie gegen die Rittner Buam fanden die Mannen von Trainer Markus Juurikkala in die Erfolgsspur zurück. In beiden Partien führte man bis kurz vor Schluss, musste aber doch noch die Segel streichen.

In Gröden brachte Julian Metzler seine Farben im Mittelabschnitt in Überzahl mit 1:0 in Front, in Minute 56 und 58 drehten die Hausherren das Spiel dann allerdings noch zu ihren Gunsten. So mussten die Tiger die Heimreise mit leeren Händen antreten.

2:0-Führung verspielt

Zwei Tage später trafen Kapitän Daniel Ban & Co. zuhause auf den HC Ritten. Bereits nach knapp sieben Minuten leuchtete dank Julian Metzler und Roberts Lipsbergs ein 2:0 für die Wälder von der Anzeigetafel. Die Gäste nutzten jedoch zwei ihrer wenigen Chancen zum Ausgleich. Die neuerliche Führung der Hausherren durch Kai Fässler (36.) egalisierten die Südtiroler ebenfalls (55.). Nach torloser Overtime hatten schließlich die Gäste im Penaltyschießen das bessere Ende für sich. „Es ist bitter, wenn man zweimal als besseres Team in der Schlussphase noch den sicher scheinenden Sieg hergibt“, trauert der Coach der schlechten Chancenauswertung nach.