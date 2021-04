Weitere 15.000 Impfungen bis Montagabend

Für die bevorstehende Impfrunde von Donnerstag (29.4.) bis inklusive Montag (3.5.) haben rund 15.000 Vorarlberger eine Einladung erhalten.

Noch immer werden über 50-jährige Personen (altersmäßig absteigend) immunisiert, außerdem die in Phase 2 bzw. 3 definierten Berufsgruppen. Vier Impfstraßen sind eingerichtet: in Dornbirn, Nenzing, Bregenz sowie Bezau.

Guter Impffortschritt

Was die Schutzimpfungen anbelangt, sieht die Gesundheitsreferentin das Land auf einem guten Weg: „Wir kommen rasch voran“. Landesrätin Rüscher wendet sich mit der Bitte an alle impfbereiten Bürgerinnen und Bürger, sich jetzt für eine Impfung zu registrieren. „Ergreifen Sie die Möglichkeit einer kostenlosen Corona-Schutzimpfung! Nur damit wird es gelingen können, dieser Pandemie endlich ein Ende zu bereiten“. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen in Vorarlberg sei die Anmeldung zur Impfung jetzt besonders wichtig.