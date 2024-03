Weiterbildung im Theatersaal

Hospiz Vorarlberg steht für die zutiefst menschliche Begleitung von schwer erkrankten, sterbenden und trauernden Menschen auf Basis einer hohen Professionalität.

„Sehr oft sind Hospizbegleiter*innen eine wertvolle Entlastung für Familien und Pflegeheime in der Begleitung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen“, berichtet die Leiterin der Hospiz-Teams, Margaritha Matt. „Die Vorarlberger Autorin Daniela Egger hat ein wunderbares Theaterstück zum Thema Demenz geschrieben, wir wollten unsere ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen als kleines `Danke´ zu einer der Vorstellungen einladen.“

Perspektivenwechsel

Knapp 60 Hospizbegleiter*innen sahen mit „Die Insel in mir“ eine poetische, sehr tiefgehende, aber auch humorvolle Auseinandersetzung mit der Krankheit. Sätze wie „Ich bin aus der Haut gefahren – wie komme ich da wieder rein“ oder „Die Wörter stehlen sich davon – das Denken weicht ab“ beschreiben treffend eine Welt, die nicht mehr die gewohnte ist. „Die Insel in mir“ fühlt sich aber auch in die Situation der Angehörigen ein – für die Theaterbesucher*innen ein laufender Perspektivenwechsel, der Verständnis schafft. „Ein toller, bereichernder Abend, der auch nachdenklich stimmt“, waren sich die Hospizbegleiter*innen nach dem Theaterabend einig.