Weiter sieben Corona-Intensivpatienten

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten ist in Vorarlberg am Donnerstag stabil geblieben.

Stand Donnerstag 12 Uhr: Unterdessen stieg die Zahl der Infektionen am Mittwoch weiter stark an. Laut Dashboard des Landes standen 97 Neuinfektionen 14 Genesungen gegenüber. Am Donnerstagvormittag wurden weitere 12 Neuinfektionen verzeichnet (bei 15 Genesenen). Damit galten derzeit 965 Personen als Corona-positiv.

Die Sieben Tages-Inzidenz lag am Mittwoch bei 132. Für Donnerstagnachmittag wird ein weiterer Anstieg erwartet.

Eine weitere Person starb am Mittwoch am oder mit dem Coronavirus, es handelte sich um das 283. Corona-Todesopfer.

Lage in den Spitälern

Es befanden sich am Donnerstagvormittag weiter sieben Corona-Erkrankte auf den Intensivstationen. In den Spitälern wurden insgesamt 33 Corona-Patienten stationär versorgt, es waren noch 18 der 52 zur Verfügung stehenden Intensivbetten frei. Sieben Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sieben weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Gemeinden

Die Infektionszahlen in den meisten größeren Kommunen des Landes waren weiter im Steigen begriffen. Mit 161 Infektionen war am Donnerstagmittag weiterhin Dornbirn - Vorarlbergs größte Stadt - Infektions-Hotspot des Landes. Auf Platz zwei folgte Feldkirch (74) vor Lustenau (73) und der Landeshauptstadt Bregenz (68). In 25 der 96 Vorarlberger Kommunen traten vorerst keine Corona-Fälle auf.