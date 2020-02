Weinstein wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen

Im Vergewaltigungsprozess gegen Harvey Weinstein hat die Jury am Obersten New Yorker Gericht den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen.

In den Anklagepunkten Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung plädierten die Geschworenen auf schuldig, in zwei Vorwürfen zu wiederholten sexuellen Angriffen wurde der 67-Jährige freigesprochen. Weinstein droht jahrelange Haft.

Gut zwei Jahre nach dem Start der MeToo-Bewegung durch Vorwürfe gegen Harvey Weinstein ist damit nun eine erste wichtige Entscheidung gefallen. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In dem aufsehenerregenden New Yorker Prozess geht es seit Jänner aber vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oral-Sex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben.

Kein "raubtierhafter sexueller Angriff"

In den vergangenen Wochen hatte die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren versucht, mithilfe von insgesamt sechs Hauptzeuginnen in teils drastischer Detailtiefe ein Muster Weinsteins offenzulegen - das eines Mannes, der seine Macht in der Filmindustrie systematisch ausnutzte, um sich junge Frauen gefügig zu machen; eines Mannes, der Frauen für Sex Karrierehilfe versprach und sie bei einem Nein zum Geschlechtsverkehr zwang.