Wein für guten Zweck

Startschuss für ein ganzjähriges Unterstützungsprojekt für soziale Härtefälle.

Nach dem großartigen Spendenerfolg vor zwei Jahren versuchen Ochsen-Wirt Hanspeter Tauber und René Winkel (Schliefer Fasnatzunft) auch heuer wieder daran anzuschließen. Nicht weniger als 15.000 Euro wurden damals für diverse soziale Unterstützungsprojekte gesammelt. „Das Konzept ist wieder ähnlich“, erklärten die Organisatoren unisono beim Startschuss der Aktion im Bildsteiner Gasthaus Ochsen. „Eine Spendenbox in der Gaststube steht das ganze Jahr über bereit und soll bei einigen Veranstaltungen hoffentlich zahlreich befüllt werden.“ Das Herzstück der Charity-Aktion sind die eigens abgefüllten Weine, welche von den Winzern Hans Topf (NÖ) und Markus Iro (Burgenland) erstmals am Eröffnungsabend passend zu einem mehrgängigen Menü präsentiert wurden und das ganze Jahr über im Gasthaus Ochsen zu genießen sind sowie auch erworben werden können.

Dank großzügiger Sponsoren, einer Versteigerung zweier Doppelmagnum-Flaschen der Winzer, der Unterstützung der beiden Gemeinden Schwarzach und Bildstein sowie ehrenamtlicher Helfer in der Küche konnte so bereits am ersten Abend ein stattlicher Betrag gesammelt werden. Die Gäste, darunter Weinexperte Nicola Vulai, die Gemeindeverantwortlichen rund um die beiden Bürgermeister Thomas Schierle und Walter Moosbrugger, Dir. Jürgen Adami (Raiba am Hofsteig), Gerhard Ölz (Intercoiffeur Ölz), Christian Breuss (Dornbirner Sparkasse) oder Michael Benke (Transgourmet), zeigten sich durchwegs sehr angetan über den gelungenen Auftakt der Aktion und trugen sich umgehend in die Liste für die große Abschlussgala mit ORF-Moderatorin Kerstin Polzer am 14. Dezember im Basilikasaal Bildstein ein.