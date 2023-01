Weihnachtszeit in der Kirche Hl. Johannes Nepomuk

Lorüns. (sco) Mit einer Einzel-, Paar- oder Familiensegnung startete der katholische Seelsorgeraum Bludenz ins neue Kalenderjahr.

Diesen “persönlichen” Segen konnten die Gläubigen bei den Messfeiern zum Jahreswechsel im Anschluss an die Spendung des allgemeinen Segens empfangen; so auch in der Filialkirche Lorüns, die zur Pfarre Heilig Kreuz zählt. Der 1. Jänner, Hochfest der Gottesmutter Maria (“Königin des Friedens”) und übrigens auch Weltfriedenstag, ist der achte Tag von Weihnachten: der Oktavtag. Jeder Tag in der Weihnachtsoktav wird wie ein Hochfest Christi begangen. Zur Freude der Lorünser Katholiken wurde das Hochfest der Geburt Jesu Christi in diesem Jahr mit der Christmette am Heiligen Abend um 17 Uhr und mit der Messfeier am Christtag um 18 Uhr begangen. Dabei zeigte sich Kaplan Mathias Bitsche überrascht, dass mehr Leute sich Zeit für den Gottesdienst genommen hatten, als von ihm erwartet. “Jetzt habe ich gerade Franz (dem Mesner) gezeigt, wie wenige Hostien übrig geblieben sind. Das ist ein gutes Zeichen”, meinte der Kaplan am Christtag. Heimatliches und Orientalisches Zum zweiten Mal beherbergte das Lorünser Gotteshaus in der Zeit vom Heiligen Abend am 24. Dezember bis zum Fest Erscheinung des Herrn, Dreikönig, 6. Jänner, eine kleine Krippenausstellung unterhalb der Empore. Zu sehen waren bisher noch nicht präsentierte Arbeiten von Wilfried Schnetzer und Franz Marte, die in den vergangenen acht Jahren entstanden sind: drei Heimatkrippen, eine Laternenkrippe, eine Buchkrippe im heimatlichen Stil und eine orientalische Krippe. Früherer Messbeginn Die letzte Möglichkeit, die Krippen zu betrachten, besteht vor oder nach der Litugiefeier am Dreikönigstag. Während des Winters rufen die vier Glocken der Lorünser Kirche eine Stunde früher zur Andacht als zur Sommerzeit. “Der Termin um 18 Uhr wird auch von der auswärtigen Bevölkerung gut angenommen. Wir freuen uns über jeden Mitfeienden”, informierte Franz Marte, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates Lorüns seit 25 Jahren. Bevorstehende Messfeiern in Lorüns Freitag, 6. Jänner, Fest Erscheinung des Herrn (Dreikönig) und Sonntag, 8. Jänner, Taufe Jesu, jeweils um 18 Uhr.