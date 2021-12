Weihnachtsmenü à la Gaumenfreude

Jede Familie hat seine eigene kleine Tradition, was es an Weihnachten zu essen gibt. Wir haben uns mit Rebecca Gmeiner von "Gaumenfreude" getroffen. Sie hat uns ein etwas anderes Weihnachtsmenü zusammengestellt.

Süßkartoffel-Orangen-Mandel-Süppchen

Rindfilet mit Knusperkruste und Semmelknödel-Gugelhupf und Gemüse

Das Gemüse waschen und schneiden. Rinderfilet abtupfen. Rosmarin, Gewürze und Olivenöl mischen und das Filet einpinseln. Knoblauchzehen in kleine Scheiben schneiden, das Fleisch mit einem kleinen scharfen Messer einpieksen und in das Loch die Knoblauchstücke stecken. So zieht der Geschmack ins Fleisch. Olivenöl erhitzen und Filet von allen Seiten stark anbraten. Ofen auf 180°C vorheizen. Gemüse in dem Sud des Filet anbraten, mit dem Rotwein und der Brühe ablöschen und in den Bräter geben. Filet oben aufsetzen und den Ofen auf 140°C herunterstellen. 60 Minuten im Ofen garen. Für "medium" sollte das Fleisch nun etwa 65°C haben. Fleisch herausnehmen und in Alufolie wickeln, ziehen lassen. Bräter aus dem Ofen nehmen und das Gemüse mit dem Sud aufkochen, kurz köcheln lassen. Durch ein Sieb geben und die Sauce in einem Topf erneut aufkochen. Würzen und ggf. mit etwas Speisestärke andicken. Das Gemüse zurück in den Bräter und das Fleisch auf das Gemüse legen.