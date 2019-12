Weihnachtsmarkt mit Nikolaus

Zu einem kleinen aber feine Weihnachtsmarkt luden die Gemeinde und die Ortsvereine von Bartholomäberg am vergangenen Sonntag.

Dabei standen vor allem die kulinarischen Freuden im Mittelpunkt des Marktes. Neben australischen Köstlichkeiten wie die gebackenen Kartoffeln wurden süße Küchlein mit Zimt und Zucker sowie deftige Krautspätzle feilgeboten. Aber auch für den allfälligen Durst war bestens gesorgt. Neben Bier und Kaffee gab es auch Glühwein, der von innen wärmte. Denn am Nachmittag wurde es auf dem Parkplatz gegenüber der Kirche von Bartholomäberg doch etwas kühler.

Für die Kids war das Highlight allerdings der Besuch des Nikolaus und seines Gehilfen Knecht Ruprecht. Diese brachten jedem Kind ein kleines Säcklein mit Nüssen und Mandarinen mit. „Der Weihnachtsmarkt bei uns in der Gemeinde dient vor allem als Treffpunkt. Hier kann man sich in lockerer Atmosphäre unterhalten und viele Neuigkeiten austauschen oder einfach mit Freunden einige gemütliche Stunden in der Vorweihnachtszeit verbringen“, bringt es der Bürgermeister von Bartholomäberg, Martin Vallaster auf den Punkt.