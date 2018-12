Weihnachtskonzert mit Orgel und Bassbariton

Bludenz. Wärme, Kraft und Tiefe erfüllen die Bregenzer Herz-Jesu-Kirche, wenn sich Orgel und Bassbariton zu weihnachtlichen Klängen vereinen.

Der Verein „Musik in Herz Jesu“ lädt am Samstag, 29. Dezember, um 19.30 Uhr zum letzten Konzert des Jahres.

Morgenthaler und Binder, die beide am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch lehren, präsentieren gemeinsam weihnachtliche Werke aus mehreren Jahrhunderten. Von Johann Sebastian Bach (1685-1750) bis Bertold Hummel (1925-2002), vom Hirtenlied aus dem 18. Jahrhundert über die Pastorale bis zur Folk-Hymne „I wonder as I wander“, komponiert im Jahr 1933.