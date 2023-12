Weihnachtshock bei den Handicaptauchern

Auch über Wasser zusammen halten

Nicht nur unter der Wasseroberfläche sind die Taucher des HTCV, des HandiCapTauchVerein Vorarlberg, ein eingeschworener Haufen. Auch an Land wird allerlei miteinander unternommen. Als Jahresabschluss und Einstimmung in die Weihnachtszeit trafen sich Mitglieder, Familien und Freunde des aktiven Tauchvereins am 2. Dezember 2023 zum schon traditionellen Weihnachtshock im Hörbranzer Clubheim.