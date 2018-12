Weihnachtsgeschichten lebendig präsentiert

PTS-Schüler zu Besuch in der Volksschule und im Kindergarten Hittisau.

Hittisau. Schüler und Schülerinnen der 9C Klasse der PTS Hittisau waren im Kindergarten und in der Volksschule zu Besuch und lasen den Kindern Weihnachtsgeschichten vor. In den Geschichten ging es um einen Teddy, der sich selbst verschenken wollte oder um den Weihnachtsmann, der mit einem Bären und einem Hasen eine G-m-B-H (Gesellschaft mit Bär und Hase) gründete. Sie halfen ihm, die vielen Päckchen rechtzeitig zu Weihnachten an die Kinder zu verteilen.