Weihnachtsgeschenke-Idee

Schenken Sie Ihren Liebsten einen unvergesslichen Tag mit den VN-Erlebnisreisen.

Beispiel-Reise:

Gemächlich beginnt die Fahrt mit der Rhätischen Bahn durch Chur. Als Straßenbahn bummelt die RhB durch Chur, vorbei an der Stadtmauer, am Malteserturm und am Obertor. Doch nach kurzer Zeit schon wird der rote Zug plötzlich zu einer Gebirgsbahn. Sie erblicken unberührte Natur und die mit Schnee bedeckten Gebirgslandschaften des Schanfigg. Über den Abschnitt des Langwieserviadukts und über die Plessur scheint die Bahn regelrecht zu schweben. Auf nur 26 Kilometern klettert die Arosabahn in nur einer Stunde auf den 1800 Meter hoch gelegenen Ort, der Sie mit frischer Bergluft, Sonne und einer Prise Humor empfängt. Nach dieser eindrucksvollen Fahrt nach oben werden Sie am Bahnhof Arosa von mehreren Pferdeschlitten-gespannen freundlich in Empfang genommen.