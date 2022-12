Weihnachtsfeier des Handicaptauchclubs HTCV

Weihnachtsduft und Taucherluft

Am Freitag den 03. Dezember 2022 feierten die Mitglieder des HTCV Handicaptauchclubs Vorarlberg, der seinen Sitz und seinen Club- und Ausrüstungsraum in Hörbranz hat, ihren Jahresabschluss mit Weihnachtsfeier. Der aktive Tauchverein, dessen Ziel es ist, den Tauchsport Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen – im gemeinsamen Erleben mit Sporttaucherinnen und Sporttauchern – nahezubringen, konnte letztes Jahr 10 erfolgreiche und spannende Clubjahre feiern. Unzählige Tauchausflüge in die Unterwasserwelt wurden durchgeführt und verbinden die Mitglieder auch abseits des Vereins miteinander. Beim HTCV ist und war es immer wichtig, dass das Clubleben ungezwungen und familienfreundlich ist. Gemeinsam werden Geburtstage und Feste gefeiert, Ausflüge, Aus- und Weiterbildungen unternommen und im Clubraum werden oft die Tauchgänge nachbesprochen. Immer sind Menschen mit und ohne Einschränkungen, Familienmitglieder, Freunde und Bekannte willkommen.

Auch 2022 konnten die Mitglieder um Obfrau Gundi Friedrich und Ausbildungsleiter Michael Walther wieder stolz auf ein abwechslungsreichen Clubjahr, unter anderem mit dem Cluburlaub im Tessin, dem Besuch der InterDive in Friedrichshafen und zwei Tauchurlauben in Ägypten, blicken. Ein Highlight war sicher auch das Dive Buddy Tauchcamp in Diepoldsau, bei dem mit Übungen am Land und unter Wasser die Dive Buddys (= Tauchpartner, mit dem gemeinsam ein Tauchgang vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet wird) ihr Wissen und Können auffrischen und vertiefen konnten. Das traditionelle Abtauchen, mit dem die Tauchgänge im freien Wasser abgeschlossen werden, fiel dem Wasser von oben bzw. dem schlechten Wetter zum Opfer. Aber mit unvorhergesehenem und ungeplantem umzugehen sind die HTCVler fast gewohnt und so wurde das Abtauchen im Spätherbst kurzerhand in trockene Clubheim verlegt.

Am Freitag den 03. Dezember 2022 wurde dann gebührend der Jahresabschluss und die gemeinsame Vorweihnachtszeit gefeiert. Ab 12 Uhr waren fleißige Kinder- und Erwachsenenhände eifrig am Teig kneten, ausstechen und verzieren in der Clubraumküche am Werk und zauberten Weihnachtskekse in vielen Formen. Anschließend konnten man sich mit Keksen, Maroni, Suppen, Glühwein und Getränken in gemütlicher Runde stärken. Ein Tauchfilm rundete den großartigen Abend ab.

Bereits in Planung sind die „Wintertauchgänge“ im Pool, die in kürze starten.