Weihnachtsbräuche weltweit – Wer feiert wie?

Nicht in jedem Land werden die Geschenke am Heiligabend ausgepackt. Nahezu jede Nation hat seine eigenen Weihnachtsbräuche.

Die Ungewöhnlichsten zeigen wir Ihnen in diesemVideo:

Wer bringt denn nun die Geschenke: Weihnachtsmann, Nikolaus, Christkind, Knecht Ruprecht oder Krampus? Welche Unterschiede gibt es zwischen ihnen? Und welche Bräuche stecken hinter diesen Figuren, die uns jedes Jahr in der Adventszeit und Weihnachtszeit begegnen? Wer hat den Weihnachtsmann erfunden? Wer ist das Christkind? Wo kommen sie alle her? Das alles und mehr erklären wir in unserem Video.